Зеленська – про дачу в Конча-Заспі: ми збили золото, пофарбували стіни в сірий колір
Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська зізналася, що переїхати жити на держдачі в Конча-Заспі їхню сім'ю вмовила служба охорони глави держави.
За словами першої леді країни, там не так комфортно, адже котедж, відомий як "дача Ющенка", не є їхнім будинком. Про це вона розповіла в інтерв'ю "НВ".
"Це ж не будинок. З перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов'язки", – пояснила Зеленська.
Вона зазначила: це тому, що в багатоквартирному будинку повністю виконувати свою роботу держохоронцям заважають сусіди і пропускний режим.
"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", – поділилася перша леді.
Після переїзду на держдачу Зеленські зняли там люстри. А в деякі приміщення сім'я президента нібито навіть не заходить.
"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", – додала Зеленська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський продав свій елітний котедж під Києвом дружині заступника фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля Валентині. Сума угоди становила 12 млн гривень ($445 000).
Після цього президент оселився в державній резиденції у Конча-Заспі.
В ОПУ пояснили, чому Зеленський так вчинив.
Пізніше президент зізнався, що для нього заміська резиденція – це просто готель.