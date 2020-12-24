Зеленська – про дачу в Конча-Заспі: ми збили золото, пофарбували стіни в сірий колір

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська зізналася, що переїхати жити на держдачі в Конча-Заспі їхню сім'ю вмовила служба охрани глави держави.

За словами першої леді країни, там не так комфортно, адже котедж, відомий як "дача Ющенка", не є їхнім будинком. Про це вона розповіла в інтерв'ю "НВ".

"Це ж не будинок. З перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов'язки", – пояснила Зеленська.

Вона зазначила: це тому, що в багатоквартирному будинку, повністю виконувати свою роботу держохоронцям заважають сусіди і пропускний режим.

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", – поділилася перша леді.

Після переїзду на держдачу Зеленські зняли там люстри. А в деякі приміщення сім'я президента нібито навіть не заходить.

"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", – додала Зеленська.

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