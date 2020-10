Зеленська домоглася створення україномовного аудіогіда в британському Тауері

В музеї Лондонського Тауера (Tower of London) з'явиться перший у Великій Британії аудіогід українською мовою.

Як повідомила пресслужба ОП, під час офіційного візиту президента України до Великої Британії дружина глави держави Олена Зеленська відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний Меморандум про започаткування такого аудіогіда. Відповідно до положень документу, Адміністрація історичних королівських палаців (м. Лондон) бере на себе зобов’язання найближчим часом запровадити україномовний аудіогід в одному з найвизначніших місць не лише Великої Британії, а й світу – Лондонському Тауері.

"Окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів і надалі співпрацювати з Україною та поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах країни", – зазначили в ОП.

Як наголосила Зеленська, аудіогіди українською – це не тільки про зручність і доступність, а перш за все, це про "прийняття України у світі, про її голос, який незабаром можна буде почути і в Лондонському Тауері".

"Щиро вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу та заклав фундамент для того, щоб в одному з найвидатніших та найвідоміших місць світу скоро лунала й українська мова", – сказала перша леді.

Візит Зеленського із дружиною у Британію Офіс президента

Лондонський Тауер (англ. Her Majesty's Royal Palace and Fortress, Tower of London) – одна з найвизначніших архітектурних пам’яток Великої Британії, історичний центр Лондона. Входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку музей відвідують майже 3 млн туристів.

Під час офіційного візиту Зеленський разом з дружиною Оленою також взяли участь у церемонії покладання вінка до пам’ятника Невинним жертвам на території головної соборної церкви Великої Британії – Вестмінстерського абатства.

"Президентське подружжя вшанувало пам’ять загиблих усього світу, які зазнали утисків, насильства та воєн, і, зокрема, жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні та збройного конфлікту на сході нашої держави. У пам’ять про загиблих було прочитано поминальну промову", – розповіли в ОП.

Також глава держави оглянув експозицію Музею військового штабу Вінстона Черчилля. Президент зробив запис у Книзі почесних гостей Музею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня президент Зеленський разом зі своєю дружиною прибув у Британію, де, як анонсували в Офісі президента, буде підписано низку важливих документів.