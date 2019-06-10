"Зелене море" в Одесі: еколог пояснив, чого остерігатися

Масштабне цвітіння води в Одесі та Одеській області – наслідки забруднення. Зокрема, сполуками азоту чи фосфатами, які могли потрапити в море з неочищеними стоками.

Остерігатися варто саме цих хімікатів, а не водоростей, розповів в ефірі ObozTV еколог Олександр Соколенко.

Еколог пояснив, що безпосередньо синьо-зелені водорості (ціанобактерії) Nodulaia Spumigena не становлять великої загрози.

"Водорості не становлять будь-якої суттєвої загрози для людини. Набагато шкідливіші ті сполуки, які викликають це розростання. Ми не бачимо цього хімічного забруднення, але воно на нас впливає, коли купаємося в цій воді", – наголосив він.

За словами Соколенка, кримське й одеське узбережжя Чорного моря набагато брудніші від турецького.

"Не секрет, що Чорноморське узбережжя Одеської області часто страждає від несанкціонованих скидів, зокрема з Одеси. Це стосується і берегової лінії Кримського півострова. У Туреччині й у багатьох інших країнах ситуація з цим набагато краща. В Анталії, наприклад, на пляжі не плаває жодна зелена суміш. Там вода чиста", – зазначив експерт.

Фотографіями зеленого моря туристи й одесити активно діляться в соціальних мережах Instagram/innalav131900

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які негативні ефекти можуть спостерігатися під час контакту із зараженою водою.

Біологи нагально не рекомендують купатися в "зеленому морі", але офіційної заборони від міської влади Одеси поки не було.

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