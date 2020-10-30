"Зелена" і "жовта" карантинні зони залишилися лише в одній області України. Мапа

"Зелена" і "жовта" карантинні зони залишаться лише в одній області України – Херсонській.

Карту нового зонування через коронавірус опублікував міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook. Рішення ухвалено 30 жовтня Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нове зонування діятиме 14 днів. Згідно з картою, лише два райони Херсонської області – Скадовський і Горностаївський – віднесені до "зеленої" зоні, інші перебувають у "жовтій".

Які правила діють у кожній зоні

"Зелена зона" передбачає:

перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;

роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;

перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.

У регіонах "жовтої зони" (+ обмеження "зеленої зони") заборонено:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У регіонах "помаранчевої зони" (+ обмеження "жовтої") заборонено:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

У регіонах "червоної зони" (+ обмеження "помаранчевої") забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. З них 8312 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту. Від COVID-19 у країні померла вже 7041 особа (+173 за добу), а 155 026 пацієнтів (+3394 за добу) повністю побороли хворобу.