"Зелена" і "жовта" карантинні зони залишилися лише в одній області України. Мапа

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
7,8 т.

  • Карантинне зонування визначено відповідно до рівня захворюваності

  • Воно діятиме з 2 листопада

  • Київ потрапив у "помаранчеву" зону

коронавірус

"Зелена" і "жовта" карантинні зони залишаться лише в одній області України – Херсонській.

Карту нового зонування через коронавірус опублікував міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці у Facebook. Рішення ухвалено 30 жовтня Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нове зонування діятиме 14 днів. Згідно з картою, лише два райони Херсонської області – Скадовський і Горностаївський – віднесені до "зеленої" зоні, інші перебувають у "жовтій".

Карантинне зонування в Україні
Карантинне зонування в Україні
Карантинне зонування в Україні

Які правила діють у кожній зоні

"Зелена зона" передбачає:

  • перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

  • проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;

  • роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;

  • перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.

У регіонах "жовтої зони" (+ обмеження "зеленої зони") заборонено:

  • відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У регіонах "помаранчевої зони" (+ обмеження "жовтої") заборонено:

  • діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

  • планові госпіталізації в лікарнях;

  • роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

  • прийом нових змін у дитячі табори;

  • діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

У регіонах "червоної зони" (+ обмеження "помаранчевої") забороняється:

  • робота громадського транспорту;

  • відвідування навчальних закладів;

  • діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. З них 8312 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту. Від COVID-19 у країні померла вже 7041 особа (+173 за добу), а 155 026 пацієнтів (+3394 за добу) повністю побороли хворобу.

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