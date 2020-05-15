Зелена альтернатива? Гості "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять проблеми енергогалузі України та що на неї чекає

Марина Погорілко Суспільство 18:14, 15.05.2020

У п'ятницю, 15 травня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять проблеми енергетичної галузі України, та спробують визначити, яке майбутнє на неї чекає.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • В якому стані перебуває енергетична галузь країни?

  • Чи загрожує нам Чорнобиль-2 через зношеність енергоблоків на українських АЕС?

  • Чи є майбутнє у "зеленої" енергетики в Україні?

  • Чи дійсно у нас одні з найвищих цін на електроенергію в Європі?

Гості студії:

  • Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;

  • Юлія Тимошенко, прем'єр-міністерка України (2007-2010);

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

  • Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

  • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);

  • Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);

  • Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

  • Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

  • Олександр Дубінський, народний депутат, “Слуга народу”;

  • Карл Стурен, засновник і президент компанії “Віндкрафт Україна”;

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України Степан Кудря заявив, що енергетичний потенціал відновлюваної енергетики (ВДЕ) України здатний скоротити споживання викопних енергоносіїв в економіці країни на 50%.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Саакашвілі хоче розірвати угоду України з МВФ

Сивохо розповів про обіцяний "сюрприз" від Зеленського

Сивохо знову заявив про громадянську війну на Донбасі: є три "шари"

Війська Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

"Ні для кого не секрет": Сивохо звинуватив українську армію в мародерстві на Донбасі