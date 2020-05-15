Зелена альтернатива? Гості "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять проблеми енергогалузі України та що на неї чекає

У п'ятницю, 15 травня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять проблеми енергетичної галузі України, та спробують визначити, яке майбутнє на неї чекає.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

В якому стані перебуває енергетична галузь країни?

Чи загрожує нам Чорнобиль-2 через зношеність енергоблоків на українських АЕС?

Чи є майбутнє у "зеленої" енергетики в Україні?

Чи дійсно у нас одні з найвищих цін на електроенергію в Європі?

Гості студії:

Ольга Буславець , в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністерка України (2007-2010);

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман , прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олексій Гончарук , прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);

Юрій Бойко , віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

Олексій Кучеренко , міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Олександр Дубінський , народний депутат, “Слуга народу”;

Карл Стурен, засновник і президент компанії “Віндкрафт Україна”;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України Степан Кудря заявив, що енергетичний потенціал відновлюваної енергетики (ВДЕ) України здатний скоротити споживання викопних енергоносіїв в економіці країни на 50%.