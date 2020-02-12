Зеландія пішла під воду: вчені розповіли про таємницю "прихованого" континенту

Через народження тихоокеанського вогняного кільця пішов під воду такий континент, як Зеландія, залишивши над нею тільки свої частини – острови Нової Зеландії та Нової Каледонії.

Геологи вважають, що, завдяки структурі і чіткому відокремленню від австралійської континентальної плити, Зеландію дійсно можна вважати окремим континентом. Про нього було відомо давно, але тільки останнім часом його ретельно вивчили, пише livescience із посиланням на дослідження.

За словами вчених, новий аналіз шматків Зеландії, які були підняті з дна океану, показав, що цей континент зазнав змін між 35 млн і 50 млн років тому. Так, частини Північної Зеландії піднялися на цілих три кілометри, а інші ділянки опустилися.

Вчені розповіли про таємниці "прихованого" континенту Зеландія

"Зміни в Північній Зеландії збіглися з вигином шарів гірських порід і формуванням підводних вулканів по всій західній частині Тихого океану. Це було народження вогняного кільця, яке оточує його. Коло тектонічної активності супроводжується частими землетрусами", – зазначають дослідники.

За їхніми словами, Зеландія відокремилася від суперконтиненту Гондвани приблизно 85 млн років тому. Після піднесення Північної Зеландії і осідання Нової Каледонії весь континент поринув ще на 1 км під товщу моря.

Тож вчені припускають, що зміни в цьому континенті призвели тоді до утворення кільця вогняних зон навколо західної частині Тихого океану.

Втрачений континент Зеландія livescience.com

"Цей процес повинен був зайняти більше мільйона років, але відбулося дуже різко, змінюючи геологію цієї частини океану", – кажуть дослідники, але водночас не можуть відповісти, чому так трапилося.

Імовірно, це була подія, яка змінила напрямок і швидкість руху більшості тектонічних плит на Землі. Вчені підкреслюють, що у них є результати спостережень та ідеї, які допоможуть дістатися до суті й розгадати таємницю Зеландії.

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