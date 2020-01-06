"Здійснилася мрія багатьох поколінь": Епіфаній подякував Порошенку за отримання Томосу

Вручення Томосу про автокефалію Православній Церкві України – результат праці багатьох людей, зокрема і п'ятого президента України Петра Порошенка, за що їм велика подяка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Православної церкви України митрополит Епіфаній. Він нагадав, що рік тому, 6 січня 2019 року, здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних – Українська Православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра.

Митрополит Епіфаній та Петро Порошенко Фейсбук Митрополита Епіфанія

"Ця подія – плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петра Порошенка. Тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників. І п’ятий президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у Навечір‘я Різдва Христового, Томос прибув до України. Дякую Вам, Петро Олексійович, та всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію", – підкреслив митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Православна церква України, Томос для якої підписали 5 січня 2019 року – пережила важкий період, який запам'ятався масовим приєднанням парафій та конфліктом між патріархами Філаретом і Епіфанієм.

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