Здають Донбас: як Європа і Росія об'єдналися проти України

Війна на сході України стала однією з топ-тем на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходила 14-16 лютого. І саме вона стала причиною міжнародного скандалу, коли на сайті заходу було оприлюднено абсолютно проросійський план щодо досягнення миру на Донбасі.

У тексті є дуже вигідні для Кремля пункти, особливо, що стосується скасування санкцій і відновлення відносин з ЄС. І очевидно, що безпека України тут не в пріоритеті. Детальніше – в OBOZREVATEL.

Головне:

Опубліковано "мюнхенський план", покликаний "помирити" Росію й Україну.

Одним з ініціаторів і співавторів тексту є російська сторона.

У документі Кремль створює для себе умови для зняття санкцій до виконання мінських угод.

План назвали підготовкою до здачі інтересів України.

12 кроків для досягнення миру на Донбасі

Вранці п'ятниці, 14 лютого, на сайті Мюнхенської конференції з'явився документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону" (Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Region).

Піддавшись жорсткій критиці за абсолютно антиукраїнський контекст і підігравання РФ, публікація була знята, але наступного дня вона знову опинилася на сайті.

"Мюнхенський план" securityconference.org

Авторами документа стали така собі Група лідерів із питань євроатлантичної безпеки спільно з Російською радою з міжнародних справ. Серед підписантів виявилися голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, ексміністр оборони Великобританії Дес Браун, екссенатор США Сем Нанн, а також колишній глава МЗС РФ Ігор Іванов.

План "примирення України та Росії" розбитий на чотири блоки, покликані вирішити гуманітарні, політичні та економічні проблеми, а також питання безпеки. Всього в документі перераховано 12 пунктів, а саме:

Безпека

Відновлення роботи Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Створення переговорної групи за участю військових у "нормандському форматі".

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.

Гуманітарна сфера

Об'єднати зусилля з пошуку зниклих без вісті.

Розробка комплексу заходів із розмінування Донбасу.

Економіка

Відновлення інфраструктури Донбасу за участю Європи і Росії.

Створення зони вільної торгівлі з ЄС і РФ.

Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.

Усунення радіаційної небезпеки.

Політика

Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Підтримка і визначення областей взаємодії між ЄС і Росією.

Запуск нового національного діалогу з проблем ідентичності України.

Головний посил плану – зняття санкцій з Росії, і відновлення відносин між ЄС і РФ до виконання Мінських угод і деокупації Криму.

У чому небезпека "мюнхенського плану"

Опублікований документ викликав хвилю критики з боку України і наших західних партнерів. У США назвали план неприйнятним і вказали на те, що він не зможе вирішити проблему військового конфлікту в Україні, оскільки в самому тексті вже неправильне саме визначення "конфлікт в Україні та навколо неї".

Тобто, в документі офіційно не визнається агресія РФ по відношенню до Криму і Донбасу, що автоматично робить її невинною. По суті, прикриваючись бажанням принести мир на Донбас, у документі прописаний план щодо виправдання Кремля, повернення партнерських відносин Володимира Путіна із західними колегами, скасування санкцій і повернення РФ у світову економіку.

На жаль, Росія вміло користується ослабленою українською дипломатією, і час від часу запускає в світ гучні інформаційні вкидання, і текст "12 кроків" теж з'явився не випадково.

"Це був пробний камінь, щоб подивитися, проковтне його Україна і солідна експертне середовище. Ця заява – калька російської позиції щодо України. Це спроба нав'язати суспільній свідомості неіснуючу паралельну реальність замість того, що відбувається насправді", – сказав в коментарі OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко.

Лобіюючи просування подібних "планів" на міжнародних самітах, РФ намагається змалювати ситуацію на сході України в вигідному для себе ключі. Все частіше знову з'являються тези про чисто внутрішньому українському конфлікті і необхідності діалогу з "главами" так званих "Л/ДНР" за всіма досягнутими домовленостями в Мінську або ж у форматі "нормандської четвірки".

Кремль досить агресивно "атакує" Європу на дипломатичному рівні, що безсумнівно є проблемою для українського МЗС і президента України Володимира Зеленського, який є відповідальним за міжнародний напрямок.

Володимир Зеленський

"Якби на Мюнхенську конференцію ми приїхали зі своїм планом, основа якого до цього була оголошена і розрекламована серед наших західних партнерів, тоді не нам би довелося реагувати на ахінею, яку видала РФ. Ми віддаємо ініціативу, і це біда нашої зовнішньої політики. У нас ніхто не хоче мислити стратегічно, і тому ми маємо такі результати", – каже ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Американський політолог Пітер Залмаєв безпосередньо був присутній на Мюнхенській конференції, і розповів OBOZREVATEL, що вся ситуація з документом виглядає мутно. Але, з огляду на те, що в числі спонсорів "плану" значиться Російська громадська рада з міжнародного співробітництва, все стає на свої місця.

"Якщо подивитися на ці "12 кроків", то в більшості з них нічого особливо токсичного немає. Але написані вони були не для реконструкції Донбасу або інших кроків. Головні пункти, на які потрібно звернути увагу – це зняття санкцій в результаті якогось прогресу по Мінським домовленостям і пункт, присвячений національній ідентичності", – говорить Залман.

РФ знову просувають в світ стару історію про те, що Україна не може вирішити свої питання, в тому числі внутрішні питання міжетнічного характеру, самостійно. Це прозорий натяк на те, що проблеми Донбасу і російськомовного населення – це проблема України, нібито вона у всьому винна. Відповідно, винна в конфлікті, а конфлікт – цивільний.

"ДНР"

"Це теза, на якому, як на трьох китах, стоїть Кремль і з неї не сходить", – підкреслив американський політолог.

Позиція європейських країн, щодо беззаперечної підтримки України проти РФ, стає все більш хиткою. Повернення російської делегації в ПАРЄ, ранні заяви американського президента про повернення Путіна в G7, і останні слова французького президента Еманнуель Макрона, що Європі слід вибудовувати з Росією "відносини, засновані на довірі", говорить про посилення позицій Кремля на міжнародному рівні.

Тому українській дипломатії варто активізуватися і працювати на випередження, що неможливо зробити без політичної волі.

