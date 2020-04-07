"Здається, ми програємо битву": заплакана медсестра зробила зізнання про боротьбу з COVID-19

У Великобританії медсестра реанімаційного відділення Ширлі Уоттс зі сльозами на очах розповіла, як медперсоналу важко справлятися з епідемією коронавірусу COVID-19.

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Медсестра поскаржилася, що у лікарні не вистачає співробітників, передає Daily Mail.

"Ось, що зараз насправді відбувається. Подивіться, як я виглядаю. Через маски у мене роздратування на носі. Я не знімала її з пів на сьому ранку до пів на першу дня. Ситуація напружена. У всіх нас в лікарні дуже важкий період ... Але ми намагаємося робити все, що в наших силах", – поділилася вона.

Медсестра зробила зізнання про боротьбу з COVID-19

Медсестра розповіла, що постійно знаходиться на роботі і приходить додому тільки, щоб поспати. Вона закликала людей бути відповідальними і дотримуватися карантину.

"Якщо ви побачили, що хтось виходить на вулицю без вагомої на те причини, або ви помітили, що люди збираються групами, я прошу зробити їм зауваження. Зараз складається враження, ніби цю битву ми програємо", – закликала вона.

Уоттс підкреслила, що епідемія дуже важка і лікарі роблять все можливе, а й люди повинні дотримуватися самоізоляції..

"Це зніме з нас навантаження, через яку ми всі зараз на колінах. Ми намагається врятувати життя. Ми робимо все можливе, щоб врятувати ваших рідних і близьких. Я хочу, щоб ви побачили мене саме в такому стані. Я хочу, щоб люди зрозуміли, наскільки все це серйозно", – підсумувала вона.

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