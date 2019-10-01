Збирають компромат: названа справжня мета перепису населення в "Л/ДНР"

Перепис населення, який у вівторок, 1 жовтня, почали в терористичних "Л/ДНР", може бути небезпечним як для жителів окупованого Донбасу, так і підконтрольних Україні територій.

На підступ звернув увагу в Facebook заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко.

"Деякі питання офіційної анкети (всього їх 25) вказують на те, що окупаційні адміністрації збирають дані про родинні зв'язки. Наскільки благонадійна сім'я, чи благонадійна, наскільки вона заможна в розумінні "Л/ДНР". Це може залежати від того, де живуть родичі опитаних і чим вони займаються. Збір таких даних може бути небезпечним для тих, хто живе на українській території і перетинає лінію розмежування", – попередив він.

Названа справжня мета перепису населення в "Л/ДНР"

За його словами, якщо терористи дізнаються, що чиїсь родичі служать в ЗСУ, правоохоронних чи державних органах, можуть бути відповідні санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що з 1 по 14 жовтня терористи мають намір провести поквартирний обхід. Також по "республіці" встановлять стаціонарні пункти, де буде проводитися перепис.

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