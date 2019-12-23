"Збирають гроші для "Л/ДНР" по церквах!" У Німеччині помітили сліди "русского міра"

Росія постачає і підтримує терористичні військові підрозділи "Л/ДНР". Зокрема до фінансування бойовиків причетна навіть така структура "русского міра", як Російська православна церква.

На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. За його інформацією, в парафіях РПЦ у Німеччині під виглядом "богоугодних справ" із прихожан збирають пожертви, які нібито повинні надсилатися дітям Донбасу.

"Справи грошові або звідки гроші в "ДНР"? Нещодавно по Skype поспілкувався зі своєю доброю знайомою із Донецька, назвемо її Світлана, яка після початку війни виїхала жити до своєї доньки в Німеччину, а саме в Баден-Баден. Вона із жалем поділилася деякими фактами, які отруюють їй життя, і як виявилося, причиною тому "русскій мір", – пише він.

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У парафіях РПЦ в Німеччині збирають пожертви для "дітей Донбасу"

Блогер зазначив, що Світлана з тривогою стежить за подіями на Донбасі й "ілюзій щодо подій, які відбуваються на батьківщині, не відчуває". А про діяння РПЦ в Німеччині дізналася, коли вирішила долучитися до збору гуманітарної допомоги для жителів окупованих Росією українських областей.

"Збір гуманітарки здійснюється в приході Преображення Господнього і св. Спиридона Тріміфутського РПЦ. Організовує його там іммігрантка з Росії і прихожанка цього храму Надія Хельбінг. А крім гуманітарних зусиль фрау Хельбінг і настоятель вищезазначених парафій ігумен Андрій Готфрід також займаються збором грошових пожертвувань, які обчислюються тисячами євро. Всі зібрані кошти офіційно нібито йдуть на допомогу дітям Донбасу і сиротам", – цитує він розповідь Світлани.

Водночас наголосив, що насправді 30% із цих коштів пані Надія і "чесний отець", якого парафіяни, за зв'язки з російськими спецслужбами, потайки називають "людиною в погонах", – неодмінно залишають собі. А потім через перевірених помічників передають у Донецьк, де вони, стверджує блогер, використовуються далеко не за призначенням.

Посилаючись на слова своєї знайомої, він також зазначив, що подібні схеми існують і в інших парафіях РПЦ Німеччини.

"Мабуть, західні санкції здорово придавили Путіна, якщо він вирішив збирати гроші на утримання своїх військових і ополченців "Л/ДНР" у закордонних церквах! Цікаво, чи знає канцлер Німеччини і добропорядні німецькі бюргери, що гроші з їхньої країни йдуть на фінансування тероризму?", – поцікавився Фашик Донецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники Служби безпеки України у Вінницькій області виявили групу громадян, які займалися постачанням товарів в "ДНР" і "ЛНР" і платили податки так званим республікам.

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