"Лідер, олімпієць із факелом!" Ексклюзив про дитячого лікаря з Харкова, який викинувся з вікна

У Харкові трагічно загинув відомий дитячий лікар Олег Басілайшвілі, випавши з вікна власної квартири. Звістка про смерть просто-таки ошелешила друзів, колег і батьків маленьких пацієнтів.

Незадовго до загибелі лікар поборов коронавірус, хвороба протікала помірно важко. У нього було багато планів на майбутнє – збирався відкрити нову клініку.

Детальніше про харизматичного медика читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Рятував новонароджених

Про лікаря Басілайшвілі в Харкові складали легенди. І не тільки тоді, коли він пішов у приватну практику, говорили ще задовго до цього, коли Олег Валентинович працював у реанімації та рятував малюків.

Його дружина, акушерка-гінекологиня Ірина Борзенко так описувала їхню першу зустріч: "Познайомилися ми в 7-му пологовому будинку. Він прийшов із реанімації Харківського міського перинатального центру. Ходили чутки, що він ногами відкриває двері. Насправді наша начмед тоді сплеснула руками і сказала: "За що нам таке щастя?" Зраділа не дарма, бо, коли Олег став завідувачем дитячої служби, у нас був найнижчий показник асфіксій у пологах по Україні. Домігся він цього завдяки мінімальній дії на новонародженого, а також чіткому дотриманню американського алгоритму з реанімації немовляти".

Олег Басілайшвілі з дружиною Іриною познайомилися на роботі. Facebook Олега Басілайшвілі

Друг Басілайшвілі, професор Володимир Корсунов згадує, що познайомилися вони ще на першому курсі Харківського медичного інституту.

"Через те, що я рік відслужив в армії, виш я закінчив на рік пізніше за Олега. Але оскільки у нас була на той час загальна спеціальність, реанімація та інтенсивна терапія, звичайно, ми підтримували контакти. Олег стояв біля витоків інтенсивної терапії новонароджених у Харкові, тоді він працював в 1-й реанімації знову відкритого перинатального центру. Звідти почалася його кар'єра. Раніше новонароджених лікували у звичайних дитячих реанімаціях, де абсолютно не було умов. А в перинатальному центрі була перша реанімація з передовими на той час технологіями, з якими дитячі анестезіологи ще не стикалися. Туди передали досконалі апарати штучної вентиляції легенів, на яких можна було виходжувати новонароджених", – розповів він OBOZREVATEL.

Щиро переживав за своїх пацієнтів

Про Басілайшвілі говорили, що він міг за 15 хвилин, практично не розмовляючи, встановити діагноз і призначити правильне лікування малюкові.

"Так, часом можна було почути від батьків його маленьких пацієнтів, що Олег Валентинович небагатослівний і авторитарний у тактиці лікування. Але в кожного лікаря є ситуації, коли він переживає хворобу свого маленького пацієнта не менш глибоко, ніж його батьки. Поза роботою Олег Валентинович завжди був дотепним і позитивно настроєним", – поділився з OBOZREVATEL колега Басілайшвілі, директор медичного центру Олександр Золотарьов.

Олег Басілайшвілі з дружиною Іриною. Facebook Олега Басілайшвілі

Багато батьків маленьких пацієнтів ставали друзями Олега. "Так часто відбувається з лікарями, у яких велика кількість пацієнтів. Лікар, який зберіг життя пацієнтові, стає другом сім'ї", – говорить Корсунов.

Особисте життя та плани на майбутнє

"Познайомилися вони приблизно в середині 2000-х, обоє працювали тоді в пологовому будинку. І хоча неонатологи-реаніматологи не надто дружать із лікарями-акушерами, а Ірина – саме такий лікар, але вони знайшли точки дотику. Мабуть, Купідон теж у цьому взяв участь", – згадує професор.

Судячи зі сторінок Ірини та Олега в соцмережах, пара дуже любила одне одного. "Сьогодні рідко зустрінеш такі почуття, які були між ним і дружиною", – погоджується Золотарьов.

Олег і Ірина любили одне одного. Facebook Олега Басілайшвілі

Він зазначає, що багато чув про Олега Валентиновича.

"Коли ми познайомилися, він мені шалено сподобався своєю харизмою, позитивним ставленням до життя. Знаєте, він завжди нагадував такого олімпійця, який із факелом у руках вбігає в Олімпійське селище в Стародавній Греції. Він був лідером. Не так давно ми розмовляли, він ділився планами: найближчим часом збирався відкрити унікальну дитячу клініку. Загалом, його схеми лікування, ставлення до хвороби і до самого пацієнта відрізняються від пострадянської моделі. Він лікував не наслідки, а причини. Знав англійську мову та регулярно поповнював свої знання з офіційних зарубіжних медичних джерел. Його смерть для мене – це важка особиста втрата", – ділиться Золотарьов.

Перехворів на коронавірус

Незадовго до загибелі Басілайшвілі переніс коронавірус. "Хвороба протікала помірно важко. Він був у лікарні, я його консультував. Була досить виражена дихальна недостатність, яка вимагала кислородотерапії на деякий час. З лікарні виписали з повним одужанням і відновленням", – говорить Корсунов.

Олег Басілайшвілі перед загибеллю хворів на коронавірус. Facebook Ірини Борзенко

Що могло трапитися, чому лікар зважився на самогубство – ніхто зрозуміти не може. Знайомі припускають, що однією з причин можуть бути наслідки після перенесеного коронавірусу.

"Уже є публікації, що ця хвороба може вражати центральну нервову систему і призводити, зокрема, до суїцидальних думок", – припускає один із знайомих лікаря.

"Думаю, що дефіцит кадрів не тільки тут, на землі. Він є і там, в раю, там теж потрібно лікувати маленьких дітей. Тому Олега взяли туди як найкращого лікаря допомагати рятувати дітей. Іншого пояснення, яке не робить мені так боляче, у мене немає", – ділиться Золотарьов.