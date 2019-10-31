"Збираємо Віче": озвучено плани протестів проти капітуляції в Україні

"Рух опору капітуляції", який організовував масштабні акції протесту проти "формули Штайнмаєра", розгортає штаби по всіх областях України.

Найближчим часом його учасники збираються представити Доктрину миру і забезпечення безпеки, а 21 листопада провести Всеукраїнське Віче. Про плани активістів в ефірі ObozTV розповів со-координатор "Руху", ветеран АТО Мирослав Гай.

"До нас приєдналися понад 13 організацій, кількість учасників зростає. Зараз розгортаються штаби по всіх областях України, у всіх великих містах і не тільки. Ми представлені майже в кожному центрі", – зазначив Гай.

З його слів, до подальших планів руху входять не тільки акції протесту.

"Акції – не наш головний інструмент. Процес капітуляції набагато ширший і більший, аніж відведення військ. Він зачіпає і енергетичну сферу, і дипломатичну, і юридичну... Тобто цей реванш ширший, ніж просто військовий", – наголосив волонтер.

Тому в РОК (скорочено від "Рух опору капітуляції". – Ред). зібрали стратегічну раду, куди увійшли відомі особистості та дипломати.

"Володимир Андрійович Василенко – заслужений юрист, представник України в ООН і суддя за мандатом ООН в Югославії під час конфлікту. Володимир Огризко – колишній міністр закордонних справ. Данило Лубківський – відомий дипломат. Йосип Зісельс – учасник організаці ї"Перше грудня" і один з лідерів єврейської спільноти України", – перерахував Гай.

"Вони напрацювали документ – Українську доктрину миру і забезпечення безпеки. Думаю, ми представимо її найближчим часом. Це дорожня карта, доктрина, яка пропонує Україні шляхи виходу із ситуації відповідно до міжнародних законів", – розповів він.

Після презентації Доктрини учасники РОКу збираються влаштувати Всеукраїнське віче 21 листопада.

"Ми точно не праворадикали. Ми зараз презентуємо доктрину, після цього проведемо форум Гідності, а 21 листопада о 19:00 буде Всеукраїнське Вече, де вийде інтелектуальна еліта українського суспільства і скаже владі все, що вона думає про її дії", – запевнив Гай.

21 листопада активісти збирають Всеукраїнське Віче Рух Опору Капітуляції / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту в зв'язку з початком розведення військ в Золотому на Донбасі. На думку учасників, відведення більше схожие на відступ української армії.

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