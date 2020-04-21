Уже п'ять осіб заразилися коронавірусом COVID-19 в Преображенському жіночому монастирі Української православної церкви Московського патріархату, розташованому в селі Головчинці Хмельницької області.

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Серед них троє черниць, один священик і послушник, заявив під час онлайн-брифінгу голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі захворіли п'ятеро людей: троє черниць, священик і послушник Головчинецького монастиря. На стаціонарному лікуванні перебувають двоє монашок – в Хмельницькій інфекційній лікарні. Троє людей перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем свого постійного перебування", – уточнив він.

Габінет додав, що хворі в задовільному стані. Також встановлено їхнє коло спілкування.

"33 людини – з числа "духовних людей" і 10 – з числа священнослужителів і монахинь/ченців. У них у всіх взяті проби, проводиться тестування, у 28 осіб вже відомі результати, щодо інших знатимемо сьогодні ввечері", – додав голова ОДА .

Головчинецький монастир зараз закритий для відвідування.

Габінет уточнив, що всього в Хмельницькій області захворіли 55 осіб, видужало п'ятеро і четверо померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про спалах коронавірусу в Головчинецькому жіночому монастирі стало відомо 20 квітня. Спочатку там було зафіксовано два випадки зараження – у черниць.