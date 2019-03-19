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Зажарить і засушить: синоптик назвав дату температурного вибуху в Україні

3.1тЧитати матеріал російською

Незважаючи на те, що справжня весняна погода прийде в Україну з серйозним запізненням, травень виявиться занадто спекотним і сухим.

Такий прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Комсомольская правда". За його словами, в травні температура різко злетить вгору і не буде нагадувати приємне весняне тепло.

Синоптик зазначив, що через такі погодні умови фермери зазнають серйозних збитків, а дощів може не бути до середини червня.

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"Урожай впаде на 20-30% точно, адже його формують перші 33 дня після сівби на початку квітня", — сказав Горбань, анонсувавши, що липень також виявиться занадто спекотним.

Зажарить і засушить: синоптик назвав дату температурного вибуху в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами інших синоптиків, в Україні очікується пізнє і коротке літо в 2019 році, а осіння погода настане вже в кінці серпня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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