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9 лютого • оновлено в 03:18
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"Заздріть мовчки!" Олена Зеленська захопила мережу строгим образом у Ватикані

24.2т
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Перша леді України Олена Зеленська вразила українців строгим образом, у якому з'явилася разом із президентом Володимиром Зеленським під час офіційного візиту до Ватикану.

Захоплені користувачі соцмереж залишили безліч коментарів під фото, опублікованими пресслужбою Офісу президента.

"Олена, як завжди еталон елегантності, жіночності і стилю!!!! Приємно дивитися, розумниця!!!! Перша леді!!!!", "Всім жабам, які критикують дружину президента... Ватикан – не танцпол у клубі, де ви всі звикли час проводити. Вона одягнена гідно! Так що, вискочки, заздріть мовчки", "Яка перша Леді)), дуже красиво одягнена, вишукано, все прекрасно, не слухайте злісних критиків", "Костюм відмінно сидить, довжина згідно з етикетом. Усе прекрасно", "Олена відмінно виглядає. У нас дуже гідна перша леді", – милувалися користувачі.

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Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото

Володимир та Олена Зеленські під час офіційного візиту до Ватикану

Володимир та Олена Зеленські під час офіційного візиту до Ватикану

Офіс президента

"Заздріть мовчки!" Олена Зеленська захопила мережу строгим образом у Ватикані

Скріншот

"Заздріть мовчки!" Олена Зеленська захопила мережу строгим образом у Ватикані

Скріншот

"Заздріть мовчки!" Олена Зеленська захопила мережу строгим образом у Ватикані

Скріншот

"Заздріть мовчки!" Олена Зеленська захопила мережу строгим образом у Ватикані

Скріншот

"Заздріть мовчки!" Олена Зеленська захопила мережу строгим образом у Ватикані

Скріншот

В ОП повідомили, що під час візиту до Ватикану Зеленські відвідали ватиканські музеї, Сикстинську капелу і собор Святого Петра.

Володимир та Олена Зеленські під час офіційного візиту до Ватикану

Володимир та Олена Зеленські під час офіційного візиту до Ватикану

Офіс Президента

Володимир та Олена Зеленські під час офіційного візиту до Ватикану

Володимир та Олена Зеленські під час офіційного візиту до Ватикану

Офіс Президента

Світлину із Зеленською опублікувала в своєму Instagram і прессекретарка президента України Юлія Мендель. "В очікуванні аудієнції Папи Римського Франциска. Моє перше фото з Першою Леді", – написала вона.

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Офіс президента

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Офіс президента

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Офіс президента

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Зеленська вразила строгим образом на зустрічі з Папою Римським

Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Ватикану. Він зустрівся з Папою Римським і попросив допомогти повернути українських полонених.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Володимир Зеленський Папа Римський Франциск Юлія Мендель Олена Зеленська
Місце
Ватикан
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Коментарі
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Елизаров Алексей
Елизаров Алексей
Спасибо повеселили .. Стесьняюсь просить.. Сама она дизайнер и швея ??? Или это происки врагов :)
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Чумак Олег
Чумак Олег
А вона що забула про шльопки.
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Ясар Олена
Ясар Олена
Олені до елегантності,як неїному чоловікові до світових лідерів.Рагулі..
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