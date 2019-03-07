Заявив про анексію Криму: фанати Путіна закликали покарати "зрадника" Гозмана

Проросійські активісти з Севастополя звернулися до ФСБ з проханням покарати російського політика, керівника громадської організації "Союз правих сил" Леоніда Гозмана за фразу "анексія Криму".

Відповідну заяву про посягання на територіальну цілісність Росії автори опублікували в Facebook. Свої підписи в документі поставили 20 осіб.

Так, бурхливу реакцію активістів викликали слова Гозмана в ефірі одного з російських телеканалів у 2018 році: "Це гірше, ніж злочин, це помилка – те, що ми анексували Крим".

Леонід Гозман YouTube

"Висловлювання Гозмана Л.Я. в представленому відеоматеріалі пропагують невизнання територіальної цілісності Росії, оскільки містять твердження про те, що Крим є "анексованим" суб'єктом Російської Федерації, а російський уряд вчинив злочин", – ідеться в заяві.

Гозмана також звинуватили в тому, що він не визнав підсумки незаконного референдуму 16 березня 2014 року і тим самим "формує негативне ставлення до населення, яке проживає на території півострова Крим".

Відзначається, що серед заявників виявилися глава "Цивільного штабу на підтримку Володимира Путіна" і один із творців "самооборони Севастополя" Олександр Синявський, голова міського осередку партії "Ветеранів Росії" Сергій Біналі, ведучий політичної програми на кримському державному телеканалі "Ікс-ТВ" Олег Гасанов.

Відреагував на звинувачення і сам Гозман. У коментарі "Крим. Реалії" він заявив, що нічого не знає про скандал.

"Я перший раз про це чую. Поки інформація не надходила. Може, вона надійде через 5 хвилин, я не знаю", – сказав він.

Примітно, що ст. 280.1, яку активісти приписують Гозману, в Росії влада вже використовувала проти кількох осіб, які нібито "закликали до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії", поширюючи матеріали на підтримку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела санкції проти громадян 13 країн, які виступили "спостерігачами" на виборах президента Росії 2018 року в окупованому Криму.

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