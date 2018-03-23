У записі розмови Савченко/Рубана з офіцерами 8-го полку напакована гора показових фактів. Поміж них мало не головний - їх люб'язні відгуки про Захарченка та демонстрацію хорошої комунікацій з ним. Здавалось би після цього останні захисники Савченко мають здатись, але ж ні, "внутрішні вороги" комусь видаються страшнішими.

Зв'язок із вожаком всія ОРДЛО наскільки сильний, що він забезпечив їх двома поставками зброї (дрібниці, насправді, жест доброї волі), але що важливіше - репліка одного з офіцерів, що під час перевороту треба впевненість, що бойовики не почнуть наступ і не скористаються хаосом. І що каже Савченко:

Офіцер полку: "ну что б с той сторон не началось движение (наступ корпусів) сюда"

Савченко: "АБИ НАЧАЛИСЬ, ТІЛЬКИ ТАКІ ЯК НАДА.

Рубан: 700 км движения" (сміється)

Савченко: "ми говорили з Захарченком, ВІН ГОТОВИЙ ..."

І в іншому епізоді:

Савченко: "а, і ще. Прохання Турчинова лічно отдать. Я кажу прохання буде проще нам самим з ним розібраться. Ну це було прохання лічно цього, Захара, за війну на Донбасі, і за все решту, за його прікази".

Савченко заручилась (по меншій мірі, як вона думала) підтримкою Захарченка в обмін на Турчинова. І взагалі, має його телефон, іноді переписується, в курсі їх планів по обміну полоненими (це теж на записах), розказує про вплив Медведчука на бойовиків Захарченка.

Про що тут ще можна дискутувати? Знову ж таки, Савченко жодним словом не спростувала реальність цих записів під час своїх виступів у парламенті, а лише завуальовано повторила свої наміри та стандартні тези про "всрались".

Ні у Раді, ні потім під час прогулянки в СІЗО - вона ні слова не сказала журналістам про можливу фейковість продемонстрованих записів. Вистава "я розігрувала СБУ" - такий мрак і спроба прикинутись ідіотом, що навіть не братимемо в розрахунок.

У висновку - в неї та Рубана (і решти команди - впевнений, вони не єдині учасники) мали прямий зв'язок із головним гауляйтером РФ на окупованих територіях, "командувачем" терористів, з якими ми воюємо чотири роки (ну може хтось забув, бо бачу ненависть до абстрактної української "влади" багатьом затьмарила мізки й сплутала орієнтири).

Захарченко та всі його контакти плотно ведуть російські спецслужби - сподіваюсь хоч тут ніхто спорить не буде. І факт їхньої кооперації з вивозом зброї для реалізації перевороту точно знали російські контррозвідники. І можливо вони ж вели їх - тут ще слід розбиратись далі.

Тож які тут ще можуть бути внятні аргументи на її захист чи відстоювання позиції "все не так однозначно" - для мене загадка.

Новини Щодо Росії треба діяти рішуче

На записах найбільшу відразу та злість викликав самовдоволений тон Рубана й ці пафосні тези про репресії, хаос (вкшних пабліків начитався, дегрот) і знищення урядового кварталу.

Рубан: "Мы их выгоним. Это первий етап. На втором этапе мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное, может и весь правительственный".

"Хаоса бояться не надо, хаос нужен, хаосом нужно управлять!"

Офіцер 8-го полку: помимо нас у вас кто-то есть?

Рубан: ну мы ж поэтому теория хаоса"

З розмови на полігоні - про репресії і "смєрті":

Рубан: "А потом репресии, репресии - ето будуещее, ето даже не *бьот сейчас, не стадионах или шахтах".

Доморощенні диктатори блт. Цим ідіотам та їх координаторам не треба було захоплювати владу - оці всі Наді заяви, що вона намагалась врятувати країну від олігархів, організувати "правильний" військовий переворот - х*йня для наївних ідіотів. Рубан сформував сенс і бачення їх дій - вбити побільше людей і створити побільше хаосу, в якому мали потонули б всі. Й під час якого можна провернути що завгодно - чи то руками ідіотів на місцях, чи то силами російської агентури під носом дезорієнтованих у разі реалізації бодай одного з їх сценаріїв спецслужб.