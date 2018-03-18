Заворушення на Майдані: глава СБУ прийшов до прихильників Саакашвілі

Глава Служби безпеки України Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності.

Як повідомляє "Громадське" , в той момент учасники акції протесту намагалися розібрати металеві конструкції.

Грицак також зазначив, що конструкції є комунальною власністю і розбирати їх "не потрібно".

"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що є комунальною власністю, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", - додав глава СБУ.

Громадське

Як повідомляв "Обозреватель", на Майдані Незалежності в Києві близько 13:00 в неділю учасники акції "Рух нових сил" влаштували безлади.