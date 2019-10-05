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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Заворотнюк пішла на поправку? З'явилися обнадійливі новини про актрису

23.2т Читати матеріал російською

Фігуристка Тетяна Навка заявила, що на наступному тижні в Росії відбудеться прем'єра льодового шоу за участю чоловіка Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова.

Про це повідомляє ТВЦ. За її словами, майбутнє шоу вразить уяву глядачів.

Петро Чернишов і Тетяна Навка

Петро Чернишов і Тетяна Навка

twitter.com

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Навка пообіцяла, що Чернишов вийде на лід, незважаючи на всі чутки про його відмову від участі в шоу з-за важкої хвороби Заворотнюк. При цьому Тетяна заінтригувала глядачів, розповівши про найцікавіші моменті льодового шоу.

"Це буде зовсім інше видовище, ніж "Руслан і Людмила". Ми з Петром будемо літати на спеціальному балконі без страховки", – заявила фігуристка, яка при цьому вважала за краще не уточнювати стан Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Тетяна Навка Анастасія Заворотнюк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Норм пока крякает жена он с бабами зажигает)))))
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Юг Руси
Юг Руси
Заворотнюк пошла на новую "подлость"! Она начала поправляться! ...
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