Заворотнюк пішла на поправку? З'явилися обнадійливі новини про актрису

Фігуристка Тетяна Навка заявила, що на наступному тижні в Росії відбудеться прем'єра льодового шоу за участю чоловіка Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова.

Про це повідомляє ТВЦ. За її словами, майбутнє шоу вразить уяву глядачів.

Петро Чернишов і Тетяна Навка twitter.com

Навка пообіцяла, що Чернишов вийде на лід, незважаючи на всі чутки про його відмову від участі в шоу з-за важкої хвороби Заворотнюк. При цьому Тетяна заінтригувала глядачів, розповівши про найцікавіші моменті льодового шоу.

"Це буде зовсім інше видовище, ніж "Руслан і Людмила". Ми з Петром будемо літати на спеціальному балконі без страховки", – заявила фігуристка, яка при цьому вважала за краще не уточнювати стан Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram