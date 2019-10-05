Заворотнюк пішла на поправку? З'явилися обнадійливі новини про актрису

Фігуристка Тетяна Навка заявила, що на наступному тижні в Росії відбудеться прем'єра льодового шоу за участю чоловіка Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова.
Про це повідомляє ТВЦ. За її словами, майбутнє шоу вразить уяву глядачів.
Петро Чернишов і Тетяна Навка
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Навка пообіцяла, що Чернишов вийде на лід, незважаючи на всі чутки про його відмову від участі в шоу з-за важкої хвороби Заворотнюк. При цьому Тетяна заінтригувала глядачів, розповівши про найцікавіші моменті льодового шоу.
"Це буде зовсім інше видовище, ніж "Руслан і Людмила". Ми з Петром будемо літати на спеціальному балконі без страховки", – заявила фігуристка, яка при цьому вважала за краще не уточнювати стан Заворотнюк.
Анастасія Заворотнюк
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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