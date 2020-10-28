Заводи "Метінвесту" стали чистішими на третину

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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'Метінвест' скоротив забруднення навколишнього середовища на своїх заводах

Група "Метінвест" із 2012 року скоротила забруднення навколишнього середовища своїми заводами на 33%.

Про це повідомив генеральний директор групи Юрій Риженков під час онлайн-конференції Steel Success Strategies, організованої Fastmarkets і World Steel Dynamics.

За останні 10 років "Метінвест" вклав у проєкти з екологічної модернізації 344 млн дол. У наступні п'ять років інвестиції холдингу в цю сферу виростуть на 69 млн дол. Так, до 2025 року сукупні інвестиції компанії в екопроєкти складуть 413 млн дол, зазначив Риженков.

"Метінвест" підтримує інтеграцію української металургійної галузі в європейську систему. Тому компанія протягом багатьох років реалізує конкретні дії зі скорочення негативного впливу на навколишнє середовище, сказав керівник.

Водночас окремі механізми регулювання в ЄС створять додаткові виклики для виробників, вважає Риженков.

"Тоді як European Green Deal є позитивною ініціативою, деякі з її механізмів можуть стати викликом для торгівлі і промисловості ЄС. Зокрема, мова йде про механізм Carbon Border Adjustment. Експерти вважають, що він сприятиме зростанню доходів ЄС і витрат експортерів. Ми незабаром представимо Єврокомісії власне бачення "вуглецевого податку" в межах публічних консультацій", – зазначив Риженков.

Він також зазначив, що модернізація виробництва в Україні, спрямована на зближення з кліматичними нормами ЄС, як правило, відбувається в умовах відсутності стимулюючих програм із боку держави.

Нагадаємо, Єврокомісія в 2019 році представила нову програму для ЄС – "European Green Deal", мета якої – зменшити забруднення повітря в 2030 році і зробити Європу першим вуглецево нейтральною континентом до 2050 року.

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