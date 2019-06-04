"Завдяки вам Україна існує!" Вчинок водія маршрутки вразив мережу

Водій маршрутки, яка курсує за напрямком Бердичів – Київ, не взяв грошей за проїзд із бійця АТО.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Клімакін. Він зазначив, що маршрутник відмовився взяти гроші з військового, подякувавши йому за службу.

"Маршрутка "Бердичів – Київ". Коли до столиці залишалося 10 кілометрів, автобус зупинив чоловік у військовій формі. Увійшов, протягує гроші водієві. "Хочете розміняти?" – запитав той. "Ні, заплатити за проїзд", – сказав військовий, на що водій відповів: "Завдяки вам моя країна існує. Дякуємо! Заберіть гроші, сідайте!" – написав він у мережі.

Зазначимо, що пост Клімакіна набрав понад 11 тисяч лайків, майже 6 тисяч поширень і 1,3 тисячі коментарів.

Facebook

У коментарях користувачі мережі захоплювалися водієм і дякували йому.

"Супер, водій молодець. Спасибі"!, "Мене вразило те, що гроші були запропоновані, а не раптово заліз і сів. До нормального вчинку й ставлення нормальне. Водій чіткий. Молодець!", "Молодець! Таким водіям повага!", "Водій молодець, дай Бог здоров'я!", "Пишаємося обома", "Водія звуть українець", "Спасибі водієві! А солдату низький уклін", – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому водій автобуса, який рухався за маршрутом "Старокостянтинів – Кам'янець-Подільський", відмовив у проїзді інваліду війни ветерану АТО.

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