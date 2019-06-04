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/Суспільство

"Завдяки вам Україна існує!" Вчинок водія маршрутки вразив мережу

2.6тЧитати матеріал російською

Водій маршрутки, яка курсує за напрямком Бердичів – Київ, не взяв грошей за проїзд із бійця АТО.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Клімакін. Він зазначив, що маршрутник відмовився взяти гроші з військового, подякувавши йому за службу.

"Маршрутка "Бердичів – Київ". Коли до столиці залишалося 10 кілометрів, автобус зупинив чоловік у військовій формі. Увійшов, протягує гроші водієві. "Хочете розміняти?" – запитав той. "Ні, заплатити за проїзд", – сказав військовий, на що водій відповів: "Завдяки вам моя країна існує. Дякуємо! Заберіть гроші, сідайте!" – написав він у мережі.

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"Це мій Київ!" Маршрутник вразив мережу патріотичним вчинком

Зазначимо, що пост Клімакіна набрав понад 11 тисяч лайків, майже 6 тисяч поширень і 1,3 тисячі коментарів.

"Завдяки вам Україна існує!" Вчинок водія маршрутки вразив мережу

Facebook

У коментарях користувачі мережі захоплювалися водієм і дякували йому.

"Супер, водій молодець. Спасибі"!, "Мене вразило те, що гроші були запропоновані, а не раптово заліз і сів. До нормального вчинку й ставлення нормальне. Водій чіткий. Молодець!", "Молодець! Таким водіям повага!", "Водій молодець, дай Бог здоров'я!", "Пишаємося обома", "Водія звуть українець", "Спасибі водієві! А солдату низький уклін", – писали в мережі.

"Завдяки вам Україна існує!" Вчинок водія маршрутки вразив мережу

Скріншот

"Завдяки вам Україна існує!" Вчинок водія маршрутки вразив мережу

Скріншот

"Завдяки вам Україна існує!" Вчинок водія маршрутки вразив мережу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькому водій автобуса, який рухався за маршрутом "Старокостянтинів – Кам'янець-Подільський", відмовив у проїзді інваліду війни ветерану АТО.

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Місце
Україна
Теги
боєць АТОАТОводій маршруткимаршрутка
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Героя Усраины обоим!!!
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леня зе
леня зе
а они спецом в форме ходят.у них дом есть. или в кизяки возвращаться не хочется.скоро будете писать :участник АТО спас котенка,перевел старушку через дорогу.они душегубы и время прийдет люди осознают куда их привел майдан.шо-то нет участников боевых действий в Крыму,за вэятие Симферополя не не задумывались.почему."защитники страны"
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