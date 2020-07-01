Завдяки "слугам народу" комітет Ради схвалив скандальний законопроект "Про медіа"

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект №2693 "Про медіа" як доопрацьований до першого читання, незважаючи на протести ЗМІ і журналістів.

Про це повідомив глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

"Слуги народу в парламентському комітеті дружньо ігнорують звернення журналістських організацій, ЗМІ, інформагентств, журналістів і блогерів... За – Слуга народу (в лідерах – Микита Потураєв і Євгенія Кравчук). Утримався Гео Лерос", – повідомив він.

За словами Томіленко, проти виступили Олександр Абдуллін (Батьківщина), Ірина Констанкевич (За майбутнє), Юрій Павленко, Ренат Кузьмін і Олександр Качний (всі – ОТЗЖ).

"Але свобода слова є. Продовжуємо за неї боротися!", – запевнив Томіленко.

Глава комітету Микита Потураєв на своїй сторінці в Facebook уточнив, що новий закон "майже нічого не змінює" для телебачення, радіо і друкованих ЗМІ.

Він також підкреслив, що не змінюються квоти на мову і національний продукт, не обмежуються права журналістів, іноземних медіа (крім медіа держави-агресора) і користувачів соціальних мереж, платформ загального доступу і потокових сервісів.

"Всі обмеження по контенту вже є в законодавстві, і ніяких новацій документ не передбачає. Єдине нововведення – це перехід всіх регуляторних функцій до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Оскільки регулювання у сфері медіа повинен здійснювати не орган виконавчої влади, а незалежний, конституційний і колегіальний орган ", –– зазначив Потураєв.

Комітет Ради підтримав законопроект "Про медіа" (Facebook Сергія Томіленка)

"Слуги народу" не бачать загроз в законі "Про медіа" (Facebook Микити Потураєва)

"Слуги народу" не бачать загроз в законі "Про медіа" (Facebook Микити Потураєва)

"Слуги народу" не бачать загроз в законі "Про медіа" (Facebook Микити Потураєва)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за два дні більше 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритого листа президенту України, керівництву Верховної Ради, народним депутатам і європейським партнерам України, в якому закликали не підтримувати законопроект №2693 "Про медіа".