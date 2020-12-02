Лікарні Маріуполя забезпечено безперебійним доступом до кисню, – медик

У міських лікарнях Маріуполя немає дефіциту, а пацієнти з коронавірусом мають безперебійний доступ до життєво необхідного кисню завдяки Групі "Метінвест", яка збудувала розподільну мережу та встановила три кисневі станції.

Як повідомив в ефірі "5 каналу" директор Маріупольської лікарні №9 Олександр Железняк, це дало змогу встановити 90 нових ліжко-місць із подачею кисню.

"Коли нам зробили цю рампу у нас необхідність в постійному постачанні кисню відпала, нам зараз не поставляють кисневі балони, їх 180 штук розташовані на рампі. І до нас один іноді два рази в тиждень приїжджає машина спеціальна, яка заправляє прямо ці кисневі балони на місці", – розповів директор лікарні.

Ця допомога, за словами медиків, дала змогу Маріуполю утримувати ситуацію із поширенням коронавірусу стабільною.

"Спасибі величезне Фонду Ріната Ахметовау і Групі "Метінвест". Киснева терапія за протоколом лікування йде на першому місці. Тобто, це 80 відсотків одужання хворих", – наголосила медична директорка Маріупольської лікарні №9 Ольга Єлісєєва.