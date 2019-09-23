Завдяки чоловіку: американка раптово зірвала джекпот

Жителька американського штату Меріленд купила лотерейний квиток в очікуванні чоловіка і зірвала куш.
Як повідомляє UPI, їй потрібно було чекати 10-15 хвилин і, щоб згаяти час, вона зайшла в магазин за миттєвою лотереєю Plinko.
Вона тут же перевірила результат розіграшу, виявилося, вона виграла 30 тисяч доларів.
Американка раптово виграла в лотерею
UPI
Потім жінка відправила фотографію виграшного квитка чоловіку. Пара планує витратити грошовий приз на покриття кредиту на будинок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США розіграли рекордний джекпот в 1,6 мільярда доларів у лотереї Mega Millions.
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