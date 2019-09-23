Завдяки чоловіку: американка раптово зірвала джекпот

Жителька американського штату Меріленд купила лотерейний квиток в очікуванні чоловіка і зірвала куш.

Як повідомляє UPI, їй потрібно було чекати 10-15 хвилин і, щоб згаяти час, вона зайшла в магазин за миттєвою лотереєю Plinko.

Вона тут же перевірила результат розіграшу, виявилося, вона виграла 30 тисяч доларів.

Американка раптово виграла в лотерею UPI

Потім жінка відправила фотографію виграшного квитка чоловіку. Пара планує витратити грошовий приз на покриття кредиту на будинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США розіграли рекордний джекпот в 1,6 мільярда доларів у лотереї Mega Millions.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!