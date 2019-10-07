Завдання для першокласників зламало мозок дорослим

Користувач мережі спантеличив оточуючих дитячої задачкою на просторове мислення, за умовами якої потрібно було намалювати коло і зліва від нього квадрат.

Про це він написав на Pikabu. За словами користувача, його дитина впоралась із завданням, але вчитель не зарахував выдповідь.

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Учень, слідуючи умові, зобразив квадрат зліва від кола, проте рішення виявилося невірним, що здивувало більшість користувачів. З'ясувалося, що вчитель не зарахував рішення, оскільки школяр повинен був уявити себе на місці кола, та на основі цього намалювати квадрат зліва.

Таким чином, на папері квадрат виявився б справа. Однак в самому завданні таких уточнень немає.

"Так це у вчительки проблеми з просторовим мисленням. Завдання поставлене чітке, ніхто не вимагає ставити себе на місце кола", - написав один з користувачів.

"А як зрозуміти, де у кружечка ще й потрібний бік? Може, насправді він лежить обличчям вниз поперек листа", - висловили сумнів інші.

"Якщо ви бачите знак "Поворот направо заборонений", чи потрібно себе представляти на місці цього знака? І чи значить це насправді, що заборонений поворот наліво?" - пожартувала одна з коментаторів.

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