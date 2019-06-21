Заважають нормально жити: названо найпоширеніші форми самообману

Найчастішою формою самообману є обіцянки змінити спосіб життя і почати правильно харчуватися.

До такого висновку дійшли користувачі соціального новинного сайту Reddit, які ділилися своїми найбільш частими нездійсненними планами. Деякі з таких звичок вони визнали такими, які заважають їм нормально жити.

Чимало хто зізнався, що багато разів збиралися почати бігати і їсти салати "з понеділка", але замість цього вживали шкідливу їжу і пили алкоголь.

Також користувачі мережі поскаржилися на звичку прокрастинувати, тобто відкладати на потім. Замість того, щоб читати корисну інформацію і книги, вони не могли відірватися від телефонів.

Pexels

Також деякі відзначили, що намагаються обдурити свої почуття, наприклад, після розриву стосунків. Вони переконують себе, що людина їм не потрібна, але продовжують переживати.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала найшкідливіші звички, які завдають шкоди здоров'ю і не дають схуднути.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram