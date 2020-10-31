Лікарні для COVID-19 в Україні перевантажені: названо найбільш "складні" регіони

Дар'я Дурова Суспільство 16:19, 31.10.2020 Оновлено: 17:20, 31.10.2020

Середній показник завантаженості ліжок в Україні, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19, на 31 жовтня становив 67,2%.

Такі дані опубліковано на сайті МОЗ. Згідно зі звітом, у всіх областях країни заповненість лікарень "першої хвилі" (серед підтверджених і підозрілих випадків) перевищує норму – відсоток зайнятих ліжок не повинен бути вище ніж 50.

Зокрема, у Києві цей показник склав 69,3%. Найбільша завантаженість:

  • в Одеській області – 87,3%;

  • Житомирській – 85,9%;

  • Полтавській – 85,4%;

  • Івано-Франківській – 77,6%;

  • Луганській – 74,4%.

Повний перелік регіонів:

moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua

Додамо, за 30 жовтня Україна встановила новий рекорд – коронавірусом за добу заразилися 8 752 особи. Померли ще 155 людей, а 3 902 повністю побороли хворобу.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 781 особа, що стало найвищим показником від початку епідемії. У Київській області зафіксували 345 нових заражених.

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