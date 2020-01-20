Завалить снігом: синоптикиня дала штормовий прогноз погоди в Україні

В Україні вже 22-23 січня випаде сніг. Відбудеться це внаслідок впливу потужного північного циклону.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. У вівторок, 21 січня, опадів в Україні не передбачається.

"Ви скажете, що вранці в понеділок все ж літав сніг, незважаючи на таку ж ситуацію. Правильно. Це починає поступово перебудовуватися атмосфера, вплив атлантичного антициклону слабшає, а потужного північного циклону – посилюється. Тому цей невеликий сніг, ще й завдяки невеликим мінусам, виявився предтечею найближчих опадів, які очікуються в Україні 22-23 січня", – уточнила Діденко.

Вона попередила, що в ці дні в Україні прогнозується сильний сильний вітер.

"Температура повітря у вівторок буде коливатися в межах 0...+4°, на сході місцями 0...-2°, на Заході подекуди до +4...+6°. Найближчої ночі 0...-3°, в Карпатах і горах Криму -4...-8°", – повідомила синоптикиня.

У Києві 21 січня опадів не передбачається, температура знизиться до -2° вночі, вдень буде до +2°. 22 січня, в День Соборності, в столиці випаде сніг і посилиться вітер, можливо, до штормових значень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди на початок тижня в Україні.

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