Затяжна весна і коротке літо: синоптики дали аномальний прогноз на 2020 рік в Україні

В Україні у 2020 році очікується затяжна весна і коротке літо. Осінь через це настане раніше, ніж зазвичай.

Про це повідомили в Українському інституті метеорології, передає КП в Україні. Стійке тепло при цьому почнеться лише із середини червня і піде в кінці серпня.

На півдні України тепло затримається до середини вересня. Липень буде найбільш дощовим місяцем, особливо це стосується західних регіонів. На Прикарпатті та в Карпатах прогнозують справжні тропічні зливи. На сході і півдні в цей самий час очікується до +35 градусів, прийде посуха.

При цьому температурні гойдалки можуть досягати діапазону в 7-10 градусів.

"Різкі перепади температур – це вже звичне явище для України. Ось і в цьому році метеозалежним людям доведеться подбати про своє здоров'я", – підсумувала кліматологиня Світлана Бойченко з Інституту геофізики ім. Суботіна НАН України.

Погода в Україні Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у січні і лютому може випасти до 20 см снігу, також прийдуть міцні морози. Температура опускатиметься до -20 градусів.

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