Затягнуло у вир: в Чернігові дитина загинула страшною смертю

У Чернігові в річці Десна в четвер, 13 червня, потонула 11-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Хлопчика, за попередньою інформацією, затягнуло у вир.

"О 15:00 надійшло повідомлення від оперативного чергового Національної поліції про те, що на лівому березі річки Десна в районі автомобільного мосту зник 11-річний хлопець, який відпочивав разом із батьками і на деякий час зник із поля зору", – йдеться у повідомленні.

Десна в Чернігові cn.dsns.gov.ua

На місце події було направлено відділення аварійно-рятувальної частини спеціального призначення управління ДСНС в області, які на моторному човні обстежили надводну акваторію. Патрулі Національної поліції і кінолог зі службовим собакою здійснювали патрулювання берегової лінії.

Також до пошукової операції були залучені водолази Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби, які підняли на поверхню тіло загиблого хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в озері Вербне в ніч на 12 червня потонув чоловік. За попередньою інформацією, трагедія трапилася тоді, коли він відпочивав у компанії друзів.

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