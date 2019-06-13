ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Затягнуло у вир: в Чернігові дитина загинула страшною смертю

11.9тЧитати матеріал російською

У Чернігові в річці Десна в четвер, 13 червня, потонула 11-річна дитина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Хлопчика, за попередньою інформацією, затягнуло у вир.

"О 15:00 надійшло повідомлення від оперативного чергового Національної поліції про те, що на лівому березі річки Десна в районі автомобільного мосту зник 11-річний хлопець, який відпочивав разом із батьками і на деякий час зник із поля зору", – йдеться у повідомленні.

Новини
Купалася з п'яною матір'ю: під Києвом потонула 5-річна дитина

Десна в Чернігові

Десна в Чернігові

cn.dsns.gov.ua

На місце події було направлено відділення аварійно-рятувальної частини спеціального призначення управління ДСНС в області, які на моторному човні обстежили надводну акваторію. Патрулі Національної поліції і кінолог зі службовим собакою здійснювали патрулювання берегової лінії.

Також до пошукової операції були залучені водолази Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби, які підняли на поверхню тіло загиблого хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в озері Вербне в ніч на 12 червня потонув чоловік. За попередньою інформацією, трагедія трапилася тоді, коли він відпочивав у компанії друзів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
4
Смішно
2
Цікаво
31
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel