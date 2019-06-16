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Затягнуло помаранчевою хмарою: в Кривому Розі виник переполох через комбінат

10.6тЧитати матеріал російською

У Кривому Розі 14 червня місцеві жителі помітили інтенсивні викиди оранжевого кольору в небі над металургійним комбінатом АрселорМіттал.

Як передає "Перший Криворізький", викиди відбувались близько 10-20 хвилин о 13:45 - 14:00. При цьому відомо, що підприємство працює в штатному режимі, ніяких НП не було.

Відео з місця подій також публікували місцеві жителі, відзначаючи, що такі викиди серйозно вдарять по екології і здоров'ю людей.

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ПП в Кривому Розі

ПП в Кривому Розі

1kr.ua

ПП в Кривому Розі

ПП в Кривому Розі

1kr.ua

ПП в Кривому Розі

ПП в Кривому Розі

1kr.ua

ПП в Кривому Розі

ПП в Кривому Розі

скріншот

ПП в Кривому Розі

ПП в Кривому Розі

скріншот

ПП в Кривому Розі

ПП в Кривому Розі

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дзержинську потужно рвонув завод боєприпасів "Кристал". Надзвичайна подія сталася в цеху з виробництва тротилу.

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Місце
УкраїнаКривий Ріг
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Тоже мне удивили. В Кривом Рогу даже воробьи ржавого цвета от рудничной пыли, висящей в воздухе. Такого цвета воробьёв больше нигде не видел.
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васильевич василий
васильевич василий
Я при Советском Союзе был в командировке в Кр Роге . В городе желтый воздух и даже пыль казалось на зубах хрустела . Нерабы
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