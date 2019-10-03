Затягнеться на кілька днів: Україну накриє потужний метеоудар

Землю в кінці жовтня накриє потужна магнітна буря, яка триватиме кілька днів.

Найсильніше вплив буде відчуватися 24, 25, а також 26 жовтня. Про це свідчать графіки на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Магнітні бурі 24 і 25 жовтня досягнуть рівня G1, їх вплив буде відчутний і 26 числа. Крім того, протягом жовтня очікуються кілька днів, коли магнітосфера буде збуджена: 6 і 21 числа.

У ці дні краще відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі. Також лікарі радять уникати перевтоми і висипатися. Метеозалежні люди можуть відчувати під час магнітних бур головний біль, стреси, нервозність, слабкість, відчуття перевтоми і нездужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-невропатолог дав українцям поради, як уберегти здоров'я при метеоударі. Медики також назвали небезпечні симптоми при магнітних бурях.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!