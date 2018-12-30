Затягне туманами і дощами: синоптик заявила про погіршення погоди на Новий рік в Україні

В останній день 2018 року в Україні очікується волога погода з туманами та морозами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, у понеділок, 31 грудня, очікується така картина: "Сніг і дощ — у західних областях. Місцями невеликий сніг або просто густа хмарність — на півночі. Невеликий сніг — десь на Сході. Місцями дощ або туман — на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. У центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині — без суттєвих опадів, або хмари, або тумани".

31 грудня у західних областях очікується від -1 до +3 градусів, на півночі 1-6 градусів морозу, на Сумщині до 7-9 градусів морозу, на сході від 0 до -4, в Харківській області до 4-7 градусів морозу, в центральних регіонах від 0 до -5, а на півдні від 0 до +5 градусів.

У Києві останній день 218 року буде хмарним, сирим, без суттєвих опадів. Уночі 3-6 градусів морозу, а вдень від 0 до -2.

"1 січня вночі невеликий сніг ймовірний на півночі, заході, місцями в Миколаївській, Херсонській, у Криму (мокрий сніг та дощ) і Луганській областях. На решті території України без значних опадів. Температура повітря -2... -7 градусів, на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині Харківщині -8... -14 градусів, на Заході +2... -2 градуси, у Криму 0... +3 градуси. у Києві 1 січня вночі очікується місцями невеликий сніг, температура повітря -4... -6 градусів", — розповіла Діденко.

За її словами, у середу, 2 січня, в Україні очікується потепління, яке супроводжуватиметься збільшенням опадів і посиленням вітру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики стверджували, що Новий 2019 рік в Україні почнеться зі снігопадів і хуртовин, а погода буде менш морозною.