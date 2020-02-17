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17 лютого • оновлено в 20:50
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/ Суспільство

Затримання українських рибалок в Азовському морі: МЗС висунуло РФ вимоги

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Міністерство закордонних справ України вимагає повернення українських рибалок, затриманих російською стороною в Азовському морі.

Зовнішньополітичне відомство 17 лютого викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні і висловило протест у зв'язку із затриманням громадян України, повідомляється на сайті МЗС України.

Затриманий капітан українського судна

Затриманий капітан українського судна

Скріншот з відео

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і міжнародних договорів, стороною якої вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію про обставини затримання українського риболовецького судна і чотирьох членів екіпажу", – йдеться у заяві.

Під час зустрічі російській стороні було передано вимогу "невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно і повернути весь рибальський інвентар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого в Азовському морі окупанти затримали судно з українцями на борту. У ФСБ РФ затриманих назвали "браконьєрами".

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Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Так зачиналась сага об унитазах.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "требование "безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовецкое судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь". Да ладно, а чего не потребовали вернуть всю пойманную рыбу?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А на этот ультиматум я тебя покрою матом!
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