Затримання українських рибалок в Азовському морі: МЗС висунуло РФ вимоги

Міністерство закордонних справ України вимагає повернення українських рибалок, затриманих російською стороною в Азовському морі.

Зовнішньополітичне відомство 17 лютого викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні і висловило протест у зв'язку із затриманням громадян України, повідомляється на сайті МЗС України.

Затриманий капітан українського судна Скріншот з відео

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і міжнародних договорів, стороною якої вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію про обставини затримання українського риболовецького судна і чотирьох членів екіпажу", – йдеться у заяві.

Під час зустрічі російській стороні було передано вимогу "невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно і повернути весь рибальський інвентар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого в Азовському морі окупанти затримали судно з українцями на борту. У ФСБ РФ затриманих назвали "браконьєрами".

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