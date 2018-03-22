Затримання спецназом патрульних у Запоріжжі: названа причина стрілянини

У Запоріжжі співробітник корд відрив стрілянину під час затримання двох патрульних поліцейських, яких викрили на вимаганні хабарів.

Напарники, 25-річний лейтенант поліції і його 40-річний колега, вимагали гроші у водіїв за будь-які правопорушення. Сума хабара коливалася від 200 гривень до 10 000 гривень, тобто 50% від суми реального штрафу, повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Зібравши докази, правоохоронці вирішили затримати інспекторів відразу після отримання ними чергового хабара.

"Під час спецоперації 40-річний інспектор патрульної поліції кинувся тікати і був затриманий в декількох сотнях метрів від траси. Його 25-річний колега, який знаходиться в органах поліції всього 2 роки, спробував чинити опір, намагаючись заволодіти табельною зброєю працівника КОРДу. Тому спецназівець зреагував на цю спробу і застосував табельну вогнепальну зброю", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що спецпризначинець завдав патрульному мінімальної шкоди. Пораненому надали екстрену медичну допомогу і госпіталізували.

"Зараз стан патрульного задовільний", - зазначили у поліції.

Наразі інспекторам оголошено підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Вони затримані.

Як повідомляв "Обозреватель", під Києвом колишній АТОшник з автомата відкрив стрілянину по людях.