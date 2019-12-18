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18 грудня • оновлено в 14:48
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Затримали організатора: у справі "Пуми" і "Бучі" трапився новий поворот

4.3т
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Правоохоронці затримали організатора замаху на бізнесмена з Івано-Франківська Михайла Чекурака, у справі про якого затримані АТОвці з Києва Інна та Владислав Грищенки (Пума і Буча).

Про це розповів адвокат Владислава Грищенка Віталій Ковальчук, передає "Українська правда". За даними видання затриманого звуть Василь, слідство називає його "громадянин Ш."

Затримали його в кінці минулого тижня.

Влад Грищенко (боєць "ПС", а потім 95 аеромобільної бригади ЗСУ) та його дружина Інна Грищенко (також була в складі ДУК "Правий сектор")

Влад Грищенко (боєць "ПС", а потім 95 аеромобільної бригади ЗСУ) та його дружина Інна Грищенко (також була в складі ДУК "Правий сектор")

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Також в поліції підтвердили, що затримали можливого організатора замаху. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Відзначимо, що 12 грудня на брифінгу щодо розслідування справи про вбивство російського журналіста Павла Шеремета, слідство називало "громадянина Ш." замовником вбивства Чекурака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до Інни Грищенко і її чоловікові, учаснику боїв за ДАП Владиславу Грищенку "Бучі". Також обшуки пройшли у волонтера "Євдокії Бандерівки".

  • Пізніше стало відомо, що поліція провела обшук і у піцерії Pizza Veterano, а також за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терещенка.

  • Засновник кафе Леонід Остальцев пояснив, що дії правоохоронців проходили в зв'язку з розслідуванням замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області, пов'язаного з кримінальним світом.

  • Суд залишив під вартою Інну Грищенко за підозрою на замах на вбивство бізнесмена.

  • На брифінгу щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці заявили про зв'язок "Пуми" з цією справою.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Владислав Грищенко (Буча) Інна Грищенко (Пума)
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
представляю как защитнички этих буч и пум подавились сейчас собственным гамном)))
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