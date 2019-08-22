"Затоптані туристи!" Блогер показала, як в сезон виглядають пляжі Криму

У мережі опублікували нові фото з окупованого Росією Криму, де показані напівпорожні пляжі Судака.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%.

Відзначається, що зараз на анексованому півострові окупанти проводить молодіжний форум "Таврида". Для цього заходу було парканом огороджено 50 га землі.

"Є затоптані туристи! Кінець серпня все-таки ... Подивіться самі, щось і 500 осіб проблема нарахувати тут. Їм просто необхідно 50 га кримської землі", – йдеться в повідомленні.

На показаних фото видно, що в Судаку на мисі Меганом практично немає людей. Знімки зроблені в кінці серпня.

"Бухта Капсель. Тут ви бачите неймовірно масове, супер-захід! Мега Арт! До речі, там КВН. Кузня кадрів, так би мовити", – підписані фото, на яких видно, що на форумі майже нікого немає.

Судак в Криму Twitter

Судак в Криму Twitter

Судак в Криму Twitter

Судак в Криму Twitter

Судак в Криму Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися нові фото напівпорожніх пляжів анексованого Росією українського Криму.

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