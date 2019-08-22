Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Затоптані туристи!" Блогер показала, як в сезон виглядають пляжі Криму

1.9т Читати матеріал російською

У мережі опублікували нові фото з окупованого Росією Криму, де показані напівпорожні пляжі Судака.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%.

Відзначається, що зараз на анексованому півострові окупанти проводить молодіжний форум "Таврида". Для цього заходу було парканом огороджено 50 га землі.

Новини
"За міст переїжджайте!" У Криму розлютилися на наслідки "русского міра"

"Є затоптані туристи! Кінець серпня все-таки ... Подивіться самі, щось і 500 осіб проблема нарахувати тут. Їм просто необхідно 50 га кримської землі", – йдеться в повідомленні.

На показаних фото видно, що в Судаку на мисі Меганом практично немає людей. Знімки зроблені в кінці серпня.

"Бухта Капсель. Тут ви бачите неймовірно масове, супер-захід! Мега Арт! До речі, там КВН. Кузня кадрів, так би мовити", – підписані фото, на яких видно, що на форумі майже нікого немає.

Судак в Криму

Судак в Криму

Twitter

Судак в Криму

Судак в Криму

Twitter

Судак в Криму

Судак в Криму

Twitter

Судак в Криму

Судак в Криму

Twitter

Судак в Криму

Судак в Криму

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися нові фото напівпорожніх пляжів анексованого Росією українського Криму.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим відпочінок Крим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А он специально фотки выставляет во время непогоды?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Иваненко Виталий, ну а когда ещё можно зафиксировать "пустые пляжи"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...