Заткнули за пояс: Одеса показала Криму, як має виглядати пляжний сезон

На популярних пляжах Одеси сезон в розпалі і дуже багато відпочиваючих, в той час як пляжі анексованого Криму пустують.

На трансляції каналу YouTube Odessa1.com видно, що одеські пляжі переповнені навіть увечері. На скрінах показані пляжі "Аркадія" і "Ланжерон".

Скріншоти з трансляції були зроблені 6 червня близько 16:40. На вулиці температура майже +30 °C.

У той же час, в мережі з'явилися фото з пляжів в Криму, які просто пустують.

Скріншоти зроблені з трансляції 5 червня близько 16:30. Температура повітря близько +20 °C.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві купальний сезон відкрито з 1 червня. Але столичні комунальники не рекомендують купатися на трьох обладнаних пляжах.