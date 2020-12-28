Затемнення, суперповня і зорепади: що спостерігати 2021 року в небі над Україною

2021 року відбудеться чотири сонячні затемнення, три суперповні, а також кілька видовищних метеорних потоків.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує календар яскравих астрономічних подій на прийдешній рік.

Зорепад Квадрантиди

Перший зорепад 2021 року – Квадрантиди – відбудеться вже 1-6 січня. Спостерігати його зможуть жителі Північної півкулі, включаючи українців. Триває метеоритний потік, як правило, шість днів, а радіант його розташований у сузір'ї Волопаса. Пік Квадрантид очікується в ніч на 4 січня – в цей час можна побачити до 200 метеорів на годину.

Квадрантиди активні 1-6 січня Pixabay

Ліриди

З 16 по 25 квітня 2021 року в Північній півкулі можна буде спостерігати Ліриди – один з найдавніших метеорних потоків. Пік зорепаду з радіантом у сузір'ї Ліри очікується 22-23 квітня. У цей час можна побачити 15-20 метеорів на годину.

Аквариди

На початку травня 2021 року в небі можна буде спостерігати Аквариди, радіант яких розташований у сузір'ї Водолія. Пік метеорного потоку настане 6-7 травня: максимальну активність, до 85 метеорів на годину, будуть спостерігати жителі Південної півкулі Землі; в Північній можна буде побачити до 30 метеорів на годину.

Ліриди можна буде спостерігати в Північній півкулі Pixabay

Персеїди

З 17 липня по 24 серпня 2021 року є активним один з найпотужніших зорепадів – Персеїди. Радіант потоку розташований у сузір'ї Персея. Пік Персеїд очікується 12-14 серпня: в цей час можна буде спостерігати близько 100 метеорів на годину.

Оріоніди

Наступний зорепад, Оріоніди, пройде з 2 жовтня по 7 листопада 2021 року. Радіант їх розташований у сузір'ї Оріона, а пік активності припадає на 21-22 жовтня. Швидкість потоку в цей час складе до 20-25 метеорів на годину.

Персеїди – один з найпотужніших зорепадів Pixabay

Тауриди

Тауриди активні з 7 вересня до 10 грудня, а пік їхньої активності доводиться, як правило, на 4-6 листопада. У цей період жителі всієї Землі зможуть побачити до 5-10 метеорів на годину: це відносно небагато, але "зірки" потоку дуже яскраві, великі та повільні.

Леоніди

Леоніди – яскравий швидкий метеорний потік з радіантом у сузір'ї Лева – пройде 6-30 листопада і буде доступним для спостережень у Північній і Південній півкулях. Максимальна активність припадає на 17-18 листопада: на піку потоку можна побачити до 15 метеорів на годину.

Спостерігати зорепади найкраще далеко від вогнів міста Pixabay

Гемініди

Метеорний потік Гемініди, який зможуть спостерігати жителі всієї планети, буде активним з 7 по 18 грудня. Радіант його зрозташований у сузір'ї Діви, а пік інтенсивності очікується 13-14 грудня. Швидкість потоку може досягати 120 метеорів на годину.

Урсиди

Урсиди завершать 2021 рік. Цей зорепад доводиться на період 17-25 грудня, а його радіант розташований у сузір'ї Малої Ведмедиці. На піку активності Урсид (зазвичай 21-23 грудня) можна побачити до 10 метеорів на годину. Найкращі умови для спостереження – у жителів Північної півкулі.

Урсиди активні з 17 по 25 грудня Pixabay

Затемнення 2021 року

На 2021 рік припадає чотири затемнення: два сонячних і два місячних. Так, 26 травня 2021 року відбудеться повне затемнення Місяця, 10 червня – кільцеподібне затемнення Сонця, 19 листопада – часткове місячне затемнення і 4 грудня – повне сонячне затемнення.

Суперповню 2021 року можна буде спостерігати тричі Pixabay

Суперповня 2021 року

Суперповню – максимальне зближення Місяця з Землею – 2021 року можна буде спостерігати тричі, і кожного разу воно буде збігатися з повним місяцем. У народі це явище ще називають "Кривавий місяць".

Перша суперповня відбудеться 27 квітня, друга – 26 травня, третя – 24 червня 2021 року. Кожна триватиме в середньому близько 3-4 днів.

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