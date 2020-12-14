Затемнення Сонця 14 грудня: як українці зможуть його побачити. Відео

У понеділок, 14 грудня, відбудеться повне сонячне зимове затемнення, яке є останнім таким у 2020 році.

Побачити захоплююче явище можуть і українці, правда, тільки в мережі. Там доступні прямі трансляції, починаючи з 14:30 за всесвітнім координованим часом, – о 16:30 і 17:30 за Києвом (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що повну фазу сонячного затемнення 14 грудня буде видно тільки в деяких частинах Чилі та Аргентини, а також на вузькій смузі, що простягнулася через південну частину Тихого і Атлантичного океанів.

Карта повного Затемнення Сонця 14 грудня 2020 року timeanddate.com

Тоді як часткове затемнення можна спостерігати із більш широкого регіону в Тихому океані, на півдні Південної Америки та Антарктиди.

Візуалізація повного Затемнення Сонця 14 грудня 2020 року timeanddate.com

Під час сонячного затемнення здається, що Місяць проходить попереду Сонця, якщо дивитися із Землі. Коли вони точно стають у лінію, то Місяць покриває все світило і викликає повне затемнення, в той час як в інших випадках воно покриває тільки частину Сонця у разі часткового затемнення.

Сонячне затемнення відбувається не кожен місяць, тому що орбіта Місяця нахилена відносно Сонця і не завжди збігається із зіркою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, для кого небезпечне Затемнення Сонця 14 грудня, а також як вберегтися під час нього і загалом провести цей день.