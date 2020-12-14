Затемнення Сонця 14 грудня: як українці зможуть його побачити. Відео

У понеділок, 14 грудня, відбудеться повне сонячне зимове затемнення, яке є останнім таким у 2020 році.

Побачити захоплююче явище можуть і українці, правда, тільки в мережі. Там доступні прямі трансляції, починаючи з 14:30 за всесвітнім координованим часом, – о 16:30 і 17:30 за Києвом (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що повну фазу сонячного затемнення 14 грудня буде видно тільки в деяких частинах Чилі та Аргентини, а також на вузькій смузі, що простягнулася через південну частину Тихого і Атлантичного океанів.

Тоді як часткове затемнення можна спостерігати із більш широкого регіону в Тихому океані, на півдні Південної Америки та Антарктиди.

Під час сонячного затемнення здається, що Місяць проходить попереду Сонця, якщо дивитися із Землі. Коли вони точно стають у лінію, то Місяць покриває все світило і викликає повне затемнення, в той час як в інших випадках воно покриває тільки частину Сонця у разі часткового затемнення.

Сонячне затемнення відбувається не кожен місяць, тому що орбіта Місяця нахилена відносно Сонця і не завжди збігається із зіркою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, для кого небезпечне Затемнення Сонця 14 грудня, а також як вберегтися під час нього і загалом провести цей день.