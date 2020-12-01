Затемнення Сонця 14 грудня 2020 року: для кого небезпечне та як уберегтися

У понеділок, 14 грудня, о 18:13 за Києвом відбудеться повне сонячне затемнення. І хоча в Україні це явище не вийде спостерігати навіть частково, на думку астрологів, воно здатне вплинути на життя всіх людей на Землі.

OBOZREVATEL розповідає, яким може бути цей вплив та як рекомендується провести день затемнення.

Повне сонячне затемнення 14 грудня пройде під знаком Стрільця. Найкраще його буде видно в Південно-Східній частині Тихого океану, Чилі, Аргентині, на півдні Атлантичного океану, а також на південному заході Африки. Активна фаза затемнення становитиме 2 хвилини 10 секунд.

Затемнення 14 грудня 2020 року входить до ланцюжка 142 Саросу – інтервалу часу довжиною в 1289 років, після якого затемнення Місяця і Сонця повторюються в попередньому порядку. Початок Саросу був 13 квітня 1615 року, кінець – 5 червня 2904 року.

Затемнення Сонця в Стрільці може викликати кризу віри й цінностей. У цей період багато хто може переосмислювати свої пріоритети й погляди на життя. У багатьох може з'явитися бажання вчитися нового, відкривати нові грані своєї професії, поїхати за кордон.

Небезпека затемнення полягає в тому, що свідомість і волю можуть затьмарити емоції. Люди можуть відчути занепад життєвих сил, необґрунтовані страхи. У цей непростий період рекомендується відмовитися від старого й безперспективного на користь нового.

Астрологи вважають, що затемнення 14 грудня стосуватиметься не тільки кожної людини, але й буде переломним моментом у світоустрої, політиці й навіть у пандемії.

За прогнозом астрологів, сонячне затемнення 14 грудня може негативно вплинути на Козерогів, Близнюків і Стрільців. У представників цих знаків зодіаку можуть виникнути проблеми на роботі та в бізнесі.

Крім того, вплив затемнення на собі можуть відчути маленькі діти, люди з проблемами серцево-судинної системи, хронічними захворюваннями, а також люди, схильні до депресій, панічних атак та інших порушень нервової системи.

Ухвалювати важливі рішення в день затемнення.

Вступати в конфлікти з будь-ким, брати участь у масових протестах: люди стають імпульсивними й дратівливими.

Дивитися на Сонце неозброєним оком – це загрожує пошкодженням очей.

Постаратися побути наодинці із собою, щоб захиститися від негативу.

Займатися хобі, творчістю, йогою, медитаціями.

За три дні до затемнення важливо не перевантажувати себе фізично й емоційно: варто більше відпочивати, повноцінно харчуватися, пити вдосталь води й не зловживати алкоголем.

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