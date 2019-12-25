Затемнення 26 грудня: астрологиня назвала спосіб змінити долю

Астрологиня Ефа Форіна розповіла про те, що в день сонячного затемнення 26 грудня можна змінити долю.
"День несе в собі складні енергії", – розповіла вона OBOZREVATEL і запропонувала ритуал, який можна провести в цей день.
Астрологиня порекомендувала приурочити до затемнення очищаючі практики, а також відмову від шкідливих звичок і розрив "токсичних відносин".
Сонячне затемнення 26 грудня допоможе змінити долю
Ефа Форіна поділилася описом ритуалу на сонячне затемнення 26 грудня. "Проведіть прибирання в домі, прийміть контрастний душ, запаліть свічку, поставте перед собою дві склянки води", – розповіла вона.
За словами астрологині, далі необхідно заплющити очі і постаратися на 15-20 хвилин зануритися в стан медитації, "намагаючись не думати ні про що". "Потім відкрийте очі, запишіть на одному аркуші все, від чого хочете позбутися, і покладіть цей лист під ліву склянку. На іншому аркуші напишіть все те, що хочете, щоб увійшло у ваше життя, і покладіть лист під пправу склянку", – пояснила вона.
Далі необхідно ще раз провести мовчазну медитацію. "Потім листок з-під лівої склянки спаліть, і руки помийте водою з лівої склянки. Воду з правої склянки повільно випийте, а листок з бажаннями покладіть в червоний конверт (можна зробити самостійно з червоного паперу) і відкладіть його на рік", – розповіла Ефа Форіна.
Астрологиня також попередила про те, що в день затемнення "слід бути особливо уважними на дорозі та за кермом, не зловживати алкоголем і важкою їжею, оскільки підвищується небезпека отруєнь, нещасних випадків і аварій. Перевірте крани і замки".
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна розповіла, як затемнення 26 грудня відіб'ється на всіх знаках Зодіаку.
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