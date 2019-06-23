Затемнення 2 липня: як привернути кохання і здоров'я

Сонячне затемнення 2 липня можна використовувати для налагодження особистих стосунків, накопичення матеріальних цінностей і відкриття нових можливостей заробітку, а також для заняття більш високого соціального становища.

"Щоб правильно направити енергію затемнення, існують давні медитативні технології", – розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

За його словами, затемнення 2 липня 2019 року буде повним і таким, що несе трансформації.

Сонце в зеніті, ілюстрація tarifi.info

Зокрема, як пояснив Ігор Мехеда, той факт, що зірка Бетельгейзе із сузір'я Оріон буде перебувати в з'єднанні з Венерою, свідчить про те, що спеціальний ритуал, виконаний в затемнення, викличе позитивні трансформації в сфері любові і відносин. За його оцінками, воно буде сприяти поліпшенню якості романтичних і дружніх союзів, а також накопиченню і збереженню матеріальних цінностей.

Зірка Каус Аустраліс в з'єднанні з вузлом Пріап дозволить "зайняти високе соціальне становище". За рахунок впливу зірки Капела на аспекти Меркурія "відкриються нові несподівані можливості для заробітку".

Поєднання чотирьох планет – Меркурія, Урана, Юпітера і Нептуна – призведе до виникнення "несподіваних ситуацій в роботі і в бізнесі", а також сприятиме відкриттю багатьох таємниць, - продовжив Ігор Мехеда.

І, нарешті, з'єднання Сатурна з висхідним місячним вузлом в Козерозі говорить про те, що "людям доведеться проробляти і вирішувати нові несподівані завдання, які перед ними поставить життя".

Ігор Мехеда розповів про те, як провести ритуал на сонячне затемнення з метою спрямування енергії цієї астрономічної події на здійснення своїх бажань і цілей. "Необхідно приготувати дві склянки з водою і кругле дзеркало, яке потрібно помістити на столі відбиваючою стороною догори. Пік затемнення припадає на 22:22 за київським часом. За 19 хвилин до піку подумки "стираємо" весь негатив в нашому житті. У пік затемнення співаємо мантру ОМ. Протягом наступних 19 хвилин створюємо позитивні думкоформи, тобто малюємо в уяві картини мрій і бажань, що здійснились. Потім випиваємо склянку з водою ліворуч, потім - праворуч. До і після ритуалу також рекомендується обмивання".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів, що може погубити і врятувати людство від "кінця світу". Він також назвав дві країни, які мають найбільше шансів врятуватися під час глобального катаклізму, якщо такий станеться.

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