Зате у трусиках: терористи "ДНР" зганьбилися через фейк із австралійським хлопчиком

В "ДНР" на білбордах розмістили фото хлопчика, який нібито народився на окупованій території та щасливий через це. Проте з'ясувалося, що насправді малюк не "ДНРівський", а з Австралії.

Терористичний фейк викрив офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Хлопчик, що нібито народився в "ДНР" Анатолій Штефан/Facebook

"У Дирляндії показово продовжують годувати населення г*вном. Але вони звикли до цього. Наочний приклад із хлопчиком на банерах", – написав він.

Хлопчик виявився австралійським Анатолій Штефан/Facebook

Насправді хлопчик на фото виявився не з "ДНР", а з Австралії. Фотографія, яку запозичили бойовики, опублікована на сайті готелю Mornington Hotel в австралійському місті Морнінгтон.

Хлопчик виявився австралійським morningtonhotel.com.au

У коментарях користувачі почали іронізувати з цього приводу. "Я подумала, що це вижив той хлопчик у трусиках, якого з'їли бандерівці", – зазначила Тата Боринська.

Реакція соцмереж Анатолій Штефан/Facebook

Андрій Винниченко зауважив, що коли це реклама готелю десь в Європі, то, найпевно, бойовики непогано заробляють і можуть дозволити собі їздити у відпустку до Європи, Туреччини або Єгипту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2014 року російські пропагандисти зганьбилися з одним зі своїх найабсурдніших сюжетів про українських військовослужбовців. Така собі Галина Пишняк, яка не раз фігурувала в сюжетах росТБ в різних іпостасях, розповіла, що бійці ЗСУ нібито "розіп'яли 3-річного хлопчика у трусиках" у центрі Слов'янська.

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