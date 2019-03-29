"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

В анексованому Криму окупанти вирішили закрити черговим парканом вихід до моря в Севастополі.

Про це пише місцеве видання ForPost. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Огорожу почали зводити на базі російського Чорноморського флоту (спортцентр ЦСКА), що викликало обурення у севастопольців.

ForPost

ForPost

Відзначається, що вздовж причальної стінки вже встановлені металеві стовпи, які закріплені на двох болтах. Поруч лежать листи сітки, які, ймовірно, закріплять як огорожу на цих стовпах.

ForPost

ForPost

ForPost

Стало відомо, що паркан будує приватна структура, яка орендує вказану територію. Огорожу зводять нібито для того, щоб обмежити доступ сторонніх у момент швартування суден.

"Сам паркан виглядає дуже страшно – як на будмайданчику. Зате без б*ндер!" – прокоментував блогер КРЫМский бандеровец.

Крим зазаборівается. На базі ЧЧФ в самому центрі окупованого Севастополя будують паркан вздовж моря, вільний доступ до якого буде закритий. Та й сам паркан виглядає моторошно страшно - як на будмайданчику. Зате без бандер! https://t.co/vjL4M5osbK pic.twitter.com/d0kOcDhqML - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 29 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна влада Криму вже побудувала безліч огорож по всьому півострову:

Вулиці в селищі міського типу на Південному березі півострова Партеніт огородили високим гострим парканом.

Обнесли парканом також один із пляжів у Ялті.

Огорожами в Ялті відокремили також вокзал, трасу Севастополь-Ялта і вулиці міста.

Окупаційна влада звела в Криму 60-кілометровий паркан із метою убезпечення від материкової України.

Окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками в районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!