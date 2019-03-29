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"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

4.3тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму окупанти вирішили закрити черговим парканом вихід до моря в Севастополі.

Про це пише місцеве видання ForPost. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Огорожу почали зводити на базі російського Чорноморського флоту (спортцентр ЦСКА), що викликало обурення у севастопольців.

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"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

ForPost

"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

ForPost

Відзначається, що вздовж причальної стінки вже встановлені металеві стовпи, які закріплені на двох болтах. Поруч лежать листи сітки, які, ймовірно, закріплять як огорожу на цих стовпах.

"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

ForPost

"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

ForPost

"Зате без б*ндер!" На фото потрапила суть "русского міра" в Криму

ForPost

Стало відомо, що паркан будує приватна структура, яка орендує вказану територію. Огорожу зводять нібито для того, щоб обмежити доступ сторонніх у момент швартування суден.

"Сам паркан виглядає дуже страшно як на будмайданчику. Зате без б*ндер!" – прокоментував блогер КРЫМский бандеровец.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна влада Криму вже побудувала безліч огорож по всьому півострову:

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Тема
анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как раз к морю проход оставляют, огораживают территорию спортклуба . Кстати в советское время там прохода не было. ни к морю ни к спортклубу . Ну если ты не член спортклуба . Там раньше был бассейн прямо у пирса, Когда то там прямо под лткрытым небом устанавливали ринг и проводили боксерский турнир. , Братья Кличко участвовали,... Ну это если объективно, А вообще в России "огораживаться" любят
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
В стойло скот,в стойло !.Ишь чего захотели,выход к морю им подавай.....Вы ссученые и ваше место на параше !.
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Д Алексей
Д Алексей
Главное чтобы доця пескова Лиза нормально жила в Париже и работала в гейропском Европарламенте)) да ватные чучела ???
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Д Алексей, Да насрать нам на доцю Пескова, Это ты . вместо того что бы думать ,о том , что живешь в самой нищей стране Европы,думаешь о доце пескова ,Дебил
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