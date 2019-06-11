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/Суспільство

"Засуне голови в д*пи!" Бабченка обурив показовий момент із повсталими росіянами

26.3тЧитати матеріал російською

Відомий журналіст Аркадій Бабченко обурився тим, що росіяни, які досягли звільнення його колеги Івана Голунова, не виступали так само активно в підтримку українських полонених.

Про це Бабченко написав у своєму телеграм-каналі, жорстко розгромивши росіян. "Тобто ви могли звільнити Сенцова. Балуха. Моряків. Кримських татар. Для цього всього треба було вийти на пікетики і написати газетам один лише заголовок "Я/Ми Олег Сенцов". Могли. Але не зробили. І не зробите. Засунете зараз назад голови в д*пи. І знову будете посилено робити вигляд, що нічого не відбувається", – обурився він.

"Ну давайте. Ну! Марш оголошено. Вийдіть за Сенцова! За Асєєва. За сімдесят заручників, які у вас у тюрмах. Ну! Напишіть свої газетки! Поки інерція пішла, поки шум є! Ні. Проблеми євреїв німців не хвилюють. Могли. Але не зробили", – написав Бабченко.

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Тема
обмін полоненими
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Росія
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ой! Гнилой труп Бабченко опять завонял! :-))) Причём после смерти он стал ещё тупее. :-)
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Golan Sim
Golan Sim
"Известная всему миру" хроническая жертва покушений бабчёнка впала в визгливую истерику ))
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хуйловский путин
хуйловский путин
русские самая ссыкливая нация. могут брать только кол-вом, но не смелостью и умом!
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