"Засуне голови в д*пи!" Бабченка обурив показовий момент із повсталими росіянами

Відомий журналіст Аркадій Бабченко обурився тим, що росіяни, які досягли звільнення його колеги Івана Голунова, не виступали так само активно в підтримку українських полонених.

Про це Бабченко написав у своєму телеграм-каналі, жорстко розгромивши росіян. "Тобто ви могли звільнити Сенцова. Балуха. Моряків. Кримських татар. Для цього всього треба було вийти на пікетики і написати газетам один лише заголовок "Я/Ми Олег Сенцов". Могли. Але не зробили. І не зробите. Засунете зараз назад голови в д*пи. І знову будете посилено робити вигляд, що нічого не відбувається", – обурився він.

"Ну давайте. Ну! Марш оголошено. Вийдіть за Сенцова! За Асєєва. За сімдесят заручників, які у вас у тюрмах. Ну! Напишіть свої газетки! Поки інерція пішла, поки шум є! Ні. Проблеми євреїв німців не хвилюють. Могли. Але не зробили", – написав Бабченко.

Протести в Росії МБХ медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст "розмазав" колег за те, що вони підіграють Путіну в конфлікті на Донбасі, через який загинули 15 тисяч людей.

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