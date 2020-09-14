У Харківській міськраді розповіли про стан Кернеса

У міськраді Харкова спростували інформацію про те, що мер міста Геннадій Кернес перебуває у комі.

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що міський голова на лікарняному.

"Він дійсно з четверга на лікарняному, але не в комі", – сказав Сидоренко.

Також він спростував, що Кернес у важкому стані.

"Ця інформація поширюється пабліками, пов'язаними з його політичними опонентами. Це пов'язано не тільки з осіннім загостренням, а й із загостренням політичної боротьби напередодні місцевих виборів", – додав Сидоренко.

Зі свого боку перший заступник мера Харкова Ігор Терехов розповів "Суспільному", що спілкувався 14 вересня з Кернесом.

"З людиною все нормально, лікується, проходить курс лікування, тому я спростовую цю інформацію (про кому)", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що, за даними ЗМІ, Геннадій Кернес був госпіталізований і перебуває у комі. У нього виявили коронавірус і двостороннє запалення легенів.